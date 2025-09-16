Come sta l’uomo ricoverato per aver bevuto soda caustica in un bar a Monza pensando che fosse acqua

Da sabato 13 settembre un uomo è ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza per intossicazione alimentare. Ats Brianza ha riferito che in un bar invece dell’acqua gli avrebbero servito soda caustica. Come appreso da Fanpage.it, le sue condizioni sarebbero in progressivo miglioramento, ma non è ancora fuori pericolo.

(foto di repertorio)

Sarà presto trasferito nel reparto di degenza l'uomo che lo scorso 13 settembre ha ingerito la soda caustica che gli era stata servita al posto dell'acqua in un bar di Monza. Da quel sabato, è ricoverato all'ospedale San Gerardo in terapia intensiva. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, le sue condizioni sarebbero in progressivo miglioramento. La situazione, tuttavia, resta delicata e il paziente è sotto costante osservazione. Non si può ancora dire che sia fuori pericolo.

Stando a quanto riferito da Ats Brianza, l'incidente si era verificato nella mattinata di sabato 13 settembre in un bar di Monza. L'uomo aveva appena fatto colazione insieme alla moglie quando, come di consueto, aveva chiesto un bicchiere d'acqua. Appena dopo aver ingerito il primo sorso, però, aveva iniziato ad accusare bruciori alla bocca e alla gola. Subito è partita la chiamata al 112 e, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, la moglie e il personale del locale hanno provato a prestargli soccorso.

L'uomo era stato, poi, trasferito al San Gerardo di Monza per quella che è stata classificata come intossicazione alimentare. Si è scoperto, infatti, che al posto dell'acqua all'interno del bicchiere c'era soda caustica, un detergente che viene solitamente impiegato per la pulizia delle lavastoviglie. La sostanza avrebbe, quindi, provocato nell'uomo lesioni all'apparato digerente con gravità ancora in fase di accertamento. Per tre giorni è stato ricoverato in terapia intensiva e ora sarà trasferito nel reparto di degenza. Come appreso da Fanpage.it, non si può ancora considerare fuori pericolo poiché la situazione resta delicata.