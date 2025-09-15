Chiede un bicchiere d’acqua in un bar a Monza, ma gli portano soda caustica: finisce in ospedale

Lo scorso sabato 13 settembre un uomo è finito in ospedale per intossicazione alimentare dopo aver fatto colazione in un bar di Monza. Stando a quanto riportato da Ats Brianza, invece del solito bicchiere d’acqua gli era stata servita la soda caustica e aveva iniziato ad accusare bruciori alla bocca e alla gola.

Un uomo è finito in ospedale lo scorso sabato 13 settembre per una intossicazione alimentare dopo aver fatto colazione in un bar a Monza. Stando a quanto riportato da Ats Brianza, invece di un bicchiere d'acqua come aveva chiesto gli sarebbe stato servito un bicchiere con all'interno soda caustica. Il cliente avrebbe iniziato ad accusare i primi bruciori appena dopo il primo sorso. Soccorso prima dalla moglie e dal personale del locale e poi dagli operatori sanitari, è stato trasportato all'ospedale San Gerardo. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti degli ispettori della Struttura Sicurezza Alimentare del Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) di Ats Brianza.

La moglie e il personale del bar hanno provato a prestare i primi soccorsi all'uomo, dopodiché è stato preso in cura dagli operatori sanitari inviati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Il cliente si trova ora all'ospedale San Gerardo di Monza. Nel locale, gli ispettori del Sian di Ats Brianza hanno eseguito i vari rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Il contenitore del detergente coinvolto nell’episodio è stato posto sotto sequestro ed è stata informata l'autorità giudiziaria di quanto accaduto.