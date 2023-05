Come sta la neonata abbandonata fuori dall’ospedale di Sesto San Giovanni La neonata abbandonata fuori dall’ospedale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, lo scorso mercoledì si trova in condizioni stabili.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova in condizioni stabili la neonata abbandonata fuori dall'ospedale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Si trova ora all'ospedale Niguarda di Milano: qui è arrivata lo stesso giorno in cui è stata abbandonata, ovvero lo scorso mercoledì 24 maggio. I sanitari all'Adnkronos Salute fanno sapere che la piccola "è in condizioni cliniche stabili".

I medici dell'ospedale di Sesto hanno scelto il nome Amelia per la piccola. Fortunatamente la piccola sta bene. Dalle informazioni riportate dai medici alcuni giorni dopo il ritrovamento, la bimba è stata alcune ore da sola fuori dalla struttura prima che qualcuno si accorgesse di lei. La piccola comunque sta bene, tutti i parametri sono stabili.

L'appello del sindaco di Sesto San Giovanni

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, in un appello si è rivolto alla madre della piccola: "Voglio fare un appello alla madre: non avere paura a riconoscere la tua bambina, come Comune siamo al tuo fianco". E ancora: "Fatti avanti, contattami senza paura perché se il motivo dell’abbandono è legato a problemi economici come Comune abbiamo predisposto numerose forme di sostegno. Faremo il possibile per assicurare un futuro di questa piccola insieme alla sua mamma!".

Leggi anche I rifiuto prendono fuoco e le fiamme invadono un condominio: paura tra i residenti

La madre, come per i casi precedenti, non verrà cercata né dai sanitari né dalle forze dell'ordine. Verrà rispettata la sua scelta. Ha tempo dieci giorni se volesse cambiare idea, poi per la piccola si procederà con la domanda di adozione o affido.