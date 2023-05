Neonata abbandonata fuori dall’ospedale di Sesto San Giovanni: si sono accorti di lei dopo molte ore Una neonata è stata abbandonata fuori dal Pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni: i sanitari si sono accorti della sua presenza dopo alcune ore. La piccola è stata immediatamente trasferita al Niguarda, e sta bene.

Si chiama Amelia la neonata abbandonata fuori dal Pronto soccorso di Sesto San Giovanni (Milano), e ritrovata dal personale sanitario dell'ospedale: il rinvenimento risale a mercoledì scorso 24 maggio, ma la notizia è stata diffusa solamente oggi.

È stata ritrovata fuori dall'ospedale dopo ore in stato di abbandono

La bambina è stata subito presa in carico dai medici e dagli infermieri dell’ospedale alle porte di Milano, che le hanno prestato le prime cure necessarie dopo le ore trascorse fuori dalla struttura di via Matteotti in stato di abbandono. Poi la bambina è stata trasferita all'ospedale Niguarda, dove si trova ancora adesso, in condizioni di salute stabili. A scegliere il suo nome è stato il personale sanitario dell'ospedale di Sesto San Giovanni.

L'appello del sindaco alla madre: "Ripensaci"

Un caso che scuote ancora una volta l'opinione pubblica, e si aggiunge a quelli più recenti di Enea (il neonato affidato alla Culla per la Vita della clinica milanese Mangiagalli) e di Noemi, lasciata dalla madre all'ospedale di Bergamo.

E anche in questo caso, come nei precedenti, c'è chi si rivolge alla mamma della piccola, invitandola a ripensarci. "Voglio fare un appello alla madre: non avere paura a riconoscere la tua bambina, come Comune siamo al tuo fianco", le parole del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano. "Fatti avanti, contattami senza paura perché se il motivo dell’abbandono è legato a problemi economici come Comune abbiamo predisposto numerose forme di sostegno. Faremo il possibile per assicurare un futuro di questa piccola insieme alla sua mamma!".