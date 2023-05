Amelia, la neonata abbandonata fuori all’ospedale di Sesto San Giovanni, è fuori pericolo La neonata lasciata davanti all’ospedale di Sesto San Giovanni è fuori pericolo: le sue condizioni sono stabili, si trova ancora nel reparto neonatale del Niguarda di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Sta bene e non è in pericolo di vita la bimba lasciata lo scorso mercoledì davanti all’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Era avvolta in un lenzuolo quando l'hanno trovata i medici: la neonata però sarebbe stata qualche ora da sola prima che qualcuno l'ha vista e ha dato l'allarme.

La piccola si trova ora all'ospedale Niguarda di Milano

La piccola era stata subito affidata alle cure dei sanitari che avevano accertato un quadro clinico delicato: la neonata infatti è stata trovata in una scatola e in difficoltà. La neonata così è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano che dispone di un reparto di terapia intensiva neonatale. I medici hanno riferito che le sue condizioni sono stabili.

Una volta fuori pericolo si è proceduto alla registrazione della piccola che è stata chiamata Amelia ed è stata registrata nel comune di Sesto San Giovanni dove è stata trovata. La bambina non aveva con sé nessun documento né risultava nessun atto di nascita.

A breve si avvieranno le pratiche dell'adozione

La madre ora ha tempo dieci giorni per ritornare della piccola. Se così non fosse si procederà con le pratiche di adozione. Si procederà quindi a selezionare una rosa di cinque coppie di aspiranti genitori. Sarà poi la camera di consiglio a individuare la famiglia più adatta.

Sui social il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano ha lanciato un appello alla madre della piccola: "Non avere paura, fatti avanti come Comune saremo al tuo fianco con sostegni economici per assicurare un futuro a questa piccola insieme alla sua mamma". La decisione spetterà solamente alla madre: i motivi di questa decisione restano provati.