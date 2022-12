Come sta il bambino di 12 anni precipitato dalle scale a scuola Il giovane di 12 anni precipitato dalle scale a scuola si trova ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo: il piccolo è cosciente ma le sue condizioni restano gravi.

Resta ancora in prognosi riservata il bambino di 12 anni precipitato dalle scale di una scuola di Saronno, in provincia di Varese. Il giovane si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il piccolo è cosciente ma le sue condizioni restano gravi: ha riportato traumi, fratture e lesioni causate dalla caduta da circa quattro metri. Nel dettaglio, trauma cranico e al volto, con fratture bilaterali a polsi, omero e femore. Fortunatamente però non è in pericolo di vita.

Le indagini della Procura

Ora i carabinieri e gli inquirenti della Procura di Busto Arsizio sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi più probabile è che si sia trattata di una caduta accidentale. Si esclude quindi che si sia trattato di un gesto volontario o che il 12enne sia stato vittima di bullismo.

Come abbia fatto a cadere resta però ancora da capire: dai primi accertamenti non risultano danni alle scale. Sarà quindi il 12enne, una volta ripreso, a spiegare il motivo della sua caduta. Sembrerebbe infatti che nessuno abbia assistito all'incidente. I carabinieri però hanno già ascoltato i compagni di classe e gli insegnanti.

Le parole del rettore del collegio

Intanto il rettore del collegio Arcivescovile Castelli don Alessandro Cesana, la scuola che frequenta il ragazzo, ha fatto sapere la sua vicinanza alla famiglia: "Vogliamo ribadire – come riporta il quotidiano Il Saronno – la nostra vicinanza alla famiglia dell’alunno con cui condividiamo la preoccupazione e l’attesa delle verifiche mediche in corso. Intanto con l’aiuto delle forze dell’ordine, come di prassi, stiamo ricostruendo le dinamiche dell’evento".