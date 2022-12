Dodicenne precipita dalle scale a scuola e fa un volo di 4 metri: è grave Dopo un volo di 4 metri, il 12enne precipitato dalla tromba delle scale dentro una scuola di Saronno (Varese) è stato trasportato in eliosoccorso all’ospedale di Bergamo. Indagano i carabinieri.

Un volo di oltre 4 metri. Versa in gravi condizioni il 12enne che è precipitato dalla tromba delle scale dentro una scuola di Saronno, nel Varesotto: trasportato in eliosoccorso all'ospedale di Bergamo, ha riportato numerosi traumi. L'allarme è stato dato intorno alle 8.30 di mattina, proprio all'inizio della giornata di lezioni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe caduto a terra da un pianerottolo del primo piano del Collegio Arcivescovile Castelli (istituto della FACEC, la Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l’Educazione Cattolica), in via Varese.

I Carabinieri indagano sull'incidente

I Carabinieri, intanto, indagano sulla cause della caduta. Cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, e di capire se si sia trattato di una drammatica fatalità o se al contrario vi siano responsabilità ben precise da attribuire. Al momento sembrerebbe però che nessuno abbia assistito alla caduta nel vuoto. E dunque, secondo le prime ipotesi, si potrebbe probabilmente trattare di una caduta accidentale, avvenuta senza il coinvolgimento di altri studenti.

Le condizioni dello studente di 12 anni precipitato per le scale

Intanto il personale sanitario che ha prestato le prime cure allo studente, stando alle informazioni di Areu, avrebbe riferito di numerose fratture agli arti e al volto: trauma cranico e al volto, con fratture bilaterali a polsi, omero e femore. All'arrivo dei soccorritori sul posto il giovane alunno era vigile ma, viste le sue condizioni critiche, è stato immediatamente sedato e trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.