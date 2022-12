Cade dall’impalcatura e precipita per cinque metri, grave un operaio di 22 anni Un operaio di 22 anni è caduto dentro una cassaforma per il calcestruzzo, un volo da cinque metri. Recuperato con una gru, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Un giovane operaio di 22 anni è caduto da un'impalcatura ed è finito in una cassaforma per il calcestruzzo. Un volo di circa cinque metri, avvenuto questo pomeriggio, giovedì 1 dicembre, poco prima delle 15. Portato in ospedale dai volontari del 118 in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente dove nascerà un grattacielo

La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. La polizia locale, i carabinieri e gli ispettori dell'Azienda di tutela della salute hanno svolto i rilievi dopo aver transennato l'area. È successo tutto all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e via Giovanni Battista Pirelli, nel cantiere che darà alla luce un nuovo grattacielo da quasi 100 metri d'altezza.

I primi a soccorrere il 22nne sono stati gli specialisti del gruppo Saf, il nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco. Per poterlo recuperare è stato necessario l'utilizzo di una gru del cantiere. Poi, ferito, è stato caricato in una di quelle barelle utilizzate per gli interventi in luoghi angusti e nei cunicoli. Alla fine, arrivati i volontari del 118, è stato trasportato all'ospedale Policlinico di Milano in codice giallo. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche Cede il tetto di un capannone: precipita nel vuoto un operaio di 27 anni

Il dipendente comunale trovato morto ad Albizzate

Ad Albizzate, in provincia di Varese, è stato trovato questa mattina il cadavere di un uomo. L'ipotesi più probabile parla di un gesto estremo commesso da un dipendente del Comune. Tuttavia, gli inquirenti ancora non scartano alcuna possibile ricostruzione.

Sul corpo del 47enne sarà presto effettuata l'autopsia e, nel caso in cui si dovesse confermare la versione del gesto volontario, si cercherà di capire quale fosse il contesto di fragilità in cui potrebbe aver vissuto il 47enne.