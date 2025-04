video suggerito

Come sta il 56enne che durante l'aperitivo è precipitato per 4 metri dal parapetto della Darsena a Milano È ancora intubato, in gravi condizioni, l'uomo che nella serata di ieri, venerdì 25 aprile, è precipitato per quattro metri dal parapetto della Darsena dopo aver perso l'equilibrio durante un aperitivo. Secondo i medici, però, il 56enne non sarebbe più in pericolo di vita.

A cura di Giulia Ghirardi

È ancora intubato, in gravi condizioni, l'uomo che nella serata di ieri, venerdì 25 aprile, è precipitato dal parapetto della Darsena finendo sul passaggio pedonale sottostante in viale Gorizia a Milano dopo aver perso l'equilibrio durante un aperitivo. Trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, si era pensato al peggio poiché all'arrivo dei sanitari il 56enne era totalmente incosciente. Secondo gli ultimi aggiornamenti, però, l'uomo non sarebbe più in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 19:00 di ieri. È una donna la prima a notare il 56enne seduto sul parapetto a fare un aperitivo di fronte alla Darsena, con un bicchiere in mano. Dopo essersi dondolato un po', l'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe quindi precipitato all'indietro finendo sul terreno nei pressi del corso d'acqua. La caduta è stata di circa quattro metri. L'impatto con il suolo ha provocato gravi traumi alla testa e al resto del corpo al 56enne e quando sul posto sono arrivati i sanitari, l'uomo aveva già perso conoscenza. Per questo motivo gli operatori sanitari del 118 avevano deciso di trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano con la massima urgenza temendo il peggio.

Secondo quanto riferito dai sanitari, l'uomo di troverebbe ancora in ospedale in gravi condizioni: ricoverato e intubato nel reparto di rianimazione, ma fuori pericolo di vita.