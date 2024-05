video suggerito

Come sono morti i militari della Guardia di Finanza in Valtellina: aperta un'indagine per omicidio colposo Sabato verrà disposta l'autopsia sui tre militari della Guardia di Finanza morti durante un'esercitazione in territorio comunale di Val Masino (Sondrio) nella giornata di ieri mercoledì 29 maggio.

A cura di Giorgia Venturini

La Procura di Sondrio ha disposto l'autopsia sui tre militari della Guardia di Finanza morti durante un'esercitazione in montagna nella giornata di ieri mercoledì 29 maggio. Oggi è stata avviata un'indagine con l'ipotesi di reato di omicidio colposo: all'attenzione degli inquirenti c'è il dubbio dell'eventuale usura degli ancoraggi di cui si stavano servendo i tre finanzieri per allenarsi nell'arrampicata. È certo però che si sia trattato di un incidente perché i tre militari del Sagf-Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle sono morti dopo una caduta dal precipizio degli Asteroidi. I tre si trovavano a 1600 metri di altezza ed erano impegnati in una arrampicata ancorati ai perni sulle rocce. A un certo punto il loro peso non sarebbe stato retto dalla cosiddetta "sosta", in poco tempo sono precipitati nel vuoto. Sarebbero morti sul corpo. Gli accertamenti del medico legale di sabato potranno fornire particolari in più sulle cause del decesso: verrà eseguita all'obitorio dell'ospedale di Sondrio.

Sindaco di Val Masino: "Si allenavano per salvare le vite di tanti escursionisti"

Il sindaco di Val Masino, Pietro Taeggi, al Corriere della Sera, ha spiegato di aver visto le tre vittime lo stesso giorno della tragedia: "Attorno alle 9 ci siamo incontrati e salutati per l'ultima volta. Ero salito in Val di Mello per controllare gli sviluppi di alcuni lavori e loro, con altri due colleghi, arrivavano in quel momento in auto per iniziare la giornata di esercitazioni". Il primo cittadino precisa che si conoscono tutti soprattutto perché i militari sono spesso in zona per allenarsi. Poi la triste notizia: "Poche ore più tardi il nostro incontro mi hanno informato della terribile tragedia. È un pezzo della nostra famiglia che ci lascia. Una tragedia che ha colpito al cuore tutta la comunità. Sono sempre loro che vengono ad esercitarsi sul nostro territorio, per essere pronti a salvare le vite di tanti escursionisti".

Chi erano i tre giovani finanzieri morti durante l'esercitazione

Appena dopo aver appreso la notizia è uscito questo comunicato della Guardia di Finanza: Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, esprime, anche a nome di tutte le Fiamme Gialle, profondo cordoglio alle famiglie dei tre giovani Finanzieri del Soccorso Alpino, l’Appuntato Luca Piani, il Finanziere Alessandro Pozzi e il Finanziere Simone Giacomelli, tragicamente scomparsi nel corso di un’esercitazione in Val Masino (SO).

La vittima più giovane è Simone Giacomelli: era nato a Sondrio il 20 maggio 2001, si era arruolato nel Corpo nel 2022 e prestava servizio presso la Stazione Sagf (Soccorso alpino della Guardia di Finanza) di Madesimo. Poi c'era Alessandro Pozzi: era nato a Sondalo il 30 novembre del 1999. Come Giacomelli, si era arruolato nel Corpo del 2022 ed era in servizio presso la Stazione Sagf di Madesimo. Entrambi erano celibi. Il più grande dei tre era Luca Piani: era nato a Sondrio il 19 aprile 1991 e si era arruolato nel Corpo nel 2013. Ricopriva il ruolo di appuntato ed era in servizio presso la Stazione Sagf di Sondrio. Era padre di un bambino di 3 anni. Dopo aver eseguito l'autopsia, verranno celebrati i funerali.