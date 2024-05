video suggerito

Cadono da un precipizio in provincia di Sondrio: morti tre militari della Guardia di Finanza Tre militari della Guardia di Finanza sono morti cadendo da un precipizio durante un’esercitazione. L’incidente è avvenuto verso l’ora di pranzo di oggi, mercoledì 29 maggio. Avevano 22, 25 e 32 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Durante un'esercitazione, tre militari della Guardia di Finanza hanno perso la vita in un incidente avvenuto in Val Masino, in provincia di Sondrio. Stando alle prime dichiarazioni, le giovani guardie sarebbero cadute dal precipizio degli Asteroidi. Le tre vittime avevano 32, 25 e 22 anni. Il tragico incidente è avvenuto verso l'ora di pranzo della giornata di oggi, mercoledì 29 maggio.

La caduta dal precipizio durante un'esercitazione

Stavano effettuando un'esercitazione su due cordate. Nella salita, una delle due ha ceduto facendo precipitare i tre ragazzi. Uno apparteneva alla Stazione della Scuola alpina della Guardia di Finanza (Sagf) di Sondrio, mentre due a quella di Madesino. Per tutti e tre non c'è stato nulla da fare e le forze dell'ordine, arrivate sul luogo, stanno procedendo con il recupero dei corpi.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il magistrato di turno della Procura di Sondrio, Piero Basilone. Presenti anche i soccorritori a cui è arrivata la richiesta di aiuto verso le ore 13.

Le reazioni delle istituzioni: un minuto di silenzio in Senato

L'assessore della Regione Lombardia alla Protezione Civile, Romano La Russa, ha dichiarato: "Esprimo la mia sentita vicinanza e il mio cordoglio alle famiglie dei tre finanzieri che oggi hanno perso la vita durante un’esercitazione del Soccorso alpino in Val Masino. Giovani militari che hanno fatto del sacrificio e dell’impegno per gli altri il proprio principio ispiratore, mettendosi a disposizione della collettività per salvare vite e mettendo a rischio la propria, come purtroppo è accaduto in questo caso. A loro va il mio pensiero e la mia commozione per la terribile tragedia che li ha coinvolti".

Nell'aula del Senato, invece, la notizia dell'incidente è stata data dal capogruppo di Italia Viva Enrico Borghi e il presidente Ignazio La Russa ha deciso di far osservare un minuto di silenzio in ricordo dei tre militari.