Com’è morta la bimba di 16 mesi abbandonata in casa, le ipotesi: dagli stenti alle benzodiazepine La piccola Diana, la bimba di 16 mesi trovata morta a Milano, potrebbe essere morta di stenti o potrebbe essere stata anche narcotizzata con le benzodiazepine: saranno l’autopsia e l’esame tossicologico ad accertare le cause della morte. Per la sua morte è stata arrestata la madre Alessia Pifferi.

Quanto accaduto alla piccola Diana, la bimba di sedici mesi abbandonata in un appartamento di Milano per sei giorni e trovata poi cadavere, è ancora avvolto nel mistero: fin dalle prime notizie, sono emerse diverse ipotesi relative alla causa della morte. Dubbi che potranno essere sciolti solo dall'autopsia e dall'esame tossicologico. A essere finita in carcere a San Vittore con l'accusa di omicidio pluriaggravato è la madre, Alessia Pifferi.

La donna l'ha lasciata sola in casa per andare a trovare il compagno a Bergamo al quale avrebbe detto di averla lasciata alla sorella. Dopo sei giorni, sarebbe rientrata in casa e avrebbe fatto la macabra scoperta. È stata poi lei a chiamare i soccorsi. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Squadra mobile: a loro avrebbe prima detto che l'aveva lasciata con la baby-sitter e la madre, per poi confessare e dire di sapere "che poteva andare così".

Diana abbandonata da Alessia Pifferi, potrebbe essere morta di stenti

Pifferi sarebbe andata via da casa giovedì 14 luglio. Tra le cause del decesso c'è l'idea che la piccola possa essere morta di stenti. Questo significa che alla bimba sarebbe mancato tutto ciò che le era necessario per sopravvivere, in primis cibo e acqua per idratarsi.

Disidratata e affamata potrebbe aver perso gradualmente conoscenza per poi morire. Questa però è solo un'ipotesi sulla quale indaga il pubblico ministero Francesco De Tommasi: solo l'autopsia potrà confermarla.

Trovato in casa il benzodiazepine

Accanto al corpo di Diana, lasciato in un lettino da campeggio, c'era un biberon e una boccetta di benzodiazepine piena a metà. Non è chiaro se la piccola sia stata narcotizzata prima che la madre andasse via. In cucina sarebbe stata trovata una boccetta di En, un farmaco ansiolitico, che la donna avrebbe detto appartenere all'ex compagno.

Anche nel caso dell'uso del benzodiazepine sulla bambina serviranno accertamenti maggiori condotti dai medici legali. La donna, in base alle ricostruzioni degli investigatori, sarebbe anche tornata a Milano, ma non sarebbe mai passata nell'appartamento per verificare le condizioni della piccola.

I vicini non l'hanno sentita piangere

Durante l'interrogatorio la donna, anche se non avrebbe risposto a tutte le domande, sarebbe apparsa lucida. I vicini, sentiti anche da Fanpage.it, raccontano che la donna fosse affettuosa con la bimba. Inoltre, in questi sei giorni, non l'non avrebbero mai sentita piangere. Probabilmente potrebbe essere dovuto, qualora venisse confermata l'ipotesi, dal fatto che la piccola potesse aver ingerito i tranquillanti.

Dai loro racconti emerge anche un profilo di Diana: una bimba "magrolina" e "sorridente", ma che nessuno aveva mai visto camminare. È proprio a una vicina che la donna si sarebbe rivolta, una volta rientrata a casa e trovato il corpo della figlia. Avrebbe infatti bussato disperata: allertati gli operatori del 118, per la piccola non c'era più nulla da fare.

Non era la prima volta che la piccola – nata prematuramente e di cui non si conosce il padre – venisse lasciata sola in casa: era già successo in altre due occasioni. E entrambe le volte, l'aveva lasciata nel lettino e con un biberon. In quest'ultima occasione, prima di partire, l'avrebbe lasciata da sola dopo averla "pulita e cambiato il pannolino".

Una volta nell'abitazione, gli investigatori hanno trovato il frigorifero vuoto, i pannolini usati e mai buttati e pieni di vermi. Nelle ultime ore, era anche emerso il dettaglio che la piccola non fosse mai andata dal pediatra. Né la madre né la figlia erano seguite dai servizi sociali.

Considerata la dinamica e gli elementi trovati sulla scena, la Procura – oltre a disporre l'autopsia – ha chiesto un esame tossicologico che farà luce sulle modalità e su quando Diana è morta.