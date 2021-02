in foto: (Archivio LaPresse)

Non si è fermato all'alt impostogli dai carabinieri e ha dato il via ad un inseguimento da un film, costringendo i militari a chiedere l'intervento di un elicottero. Un uomo residente a Spirano, in provincia di Bergamo, è stato arrestato nel pomeriggio di oggi a Cologno al Serio, a pochi passi dal capoluogo di regione orobico, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Inseguimento da film nella Bergamasca, si alza in volo l'elicottero

Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'uomo, un cittadino di origini marocchine di 31 anni, è scappato dopo aver notato che i carabinieri, ad un normale posto di blocco, gli avevano intimato di fermarsi. Colti alla sprovvista dal gesto non aspettato del 31enne, i militari sono quindi saliti sulla volante dando il via all'inseguimento, mentre il fuggitivo procedeva a forte velocità tra le strade cittadine, mettendo in serio pericolo pedoni e conducenti di altre automobili. I carabinieri hanno però dovuto ricorrere alla richiesta dei rinforzi, facendo alzare in volo un elicottero dall'aeroporto di Orio al Serio.

Il fuggitivo ha cercato di investire i carabinieri

Il velivolo dell'Arma l'ha quindi identificato inizialmente in un distributore ma il 31enne, una volta accortosi di essere stato trovato, è nuovamente salito in macchina continuando nella sua folle fuga. Giunto, infine, nel centro città di Cologno al Serio, ha urtato alcune automobile parcheggiate prima di perdere definitivamente il controllo della macchina. Qui è stato raggiunto dai carabinieri, che l'uomo ha cercato di investire, che l'hanno bloccato e arrestato dopo aver distrutto il finestrino della sua automobile.