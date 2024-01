Collega un cordless a una centralina telefonica, contatta una banca e tenta una truffa: arrestato Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver collegato un cordless a una centralina telefonica e aver contattato una banca forse perché voleva tentare una truffa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 gennaio, un uomo è stato arrestato perché accusato di aver collegato un cordless a una centralina telefonica e aver contattato una banca: probabilmente voleva tentare una truffa. L'arresto è avvenuto a Parabiago, un comune che si trova nella provincia di Milano.

I carabinieri hanno arrestato un cinquantenne in flagranza di reato: adesso dovrà rispondere dell'accusa di cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Potrebbe rischiare una pena da un anno e sei mesi a cinque anni.

Ieri pomeriggio i militari erano impegnati in un normale servizio di pattugliamento. A un certo punto, hanno notato un uomo che stava armeggiando su una cabina centralina che farebbe parte di un sistema di telecomunicazioni. Si sono avvicinati a lui e hanno così notato che lo sportello era aperto: attraverso una centralina portatile, una batteria esterna e un telefono si è collegato ad alcune linee telefoniche. Il cinquantenne è stato quindi fermato e portato in caserma per tutte le procedure di rito.

Nel frattempo, mentre veniva identificato, i tecnici della società di telecomunicazioni proprietaria della cabina hanno verificato la manomissione: erano stati fatti collegamenti a una linea telefonica che era in uso vicino a un istituto di credito. Il cinquantenne è stato fermato e denunciato mentre le apparecchiature sono state sequestrate.