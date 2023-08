Clochard trovato morto sotto i portici a Lecco: inutili i soccorsi Un clochard è stato trovato morto in via Aspromonte sotto i portici a Lecco: i medici e paramedici sono intervenuti subito ma non hanno potuto far nulla.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è stato trovato morto sotto i portici di Lecco: si tratta di un senzatetto. Il triste ritrovamento è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi martedì 15 agosto. Ad accorgersi dell'uomo sono stati alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. Come riporta Lecco Notizie sul posto verso le 18.30 sono intervenuti medici e paramedici che non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora si cercherà di capire cosa sia successo: non è escluso che la Procura aprirà un fascicolo per tutti gli accertamenti del caso.