Claudio Muratori muore a 58 anni mentre fa immersione nel lago di Como Si chiamava Claudio Muratori e aveva 58 anni il sub morto durante un’immersione nel lago di Como: a dare l’allarme, i suoi amici di immersione.

A cura di Giorgia Venturini

Claudio Muratori è morto mentre stava facendo un'immersione nel lago di Como. Aveva 58 anni ed era originario di Melzo, nel Milanese e da tempo abitava a Cambiago. La tragedia nella giornata di ieri martedì 3 gennaio: nel pomeriggio il 58enne si era immerso nel lago all'altezza di Mandello del Lario, nella frazione di Moregallo, in provincia di Lecco. Una volta immerso non è più tornato a galla.

Le ricerche dei sommozzatori

A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di immersione che hanno iniziato a preoccuparsi non vedendolo più riemergere. Subito sono scattate le ricerche con i sommozzatori dei vigili del fuoco: il corpo è stato trovato nell'acqua. Nulla sono serviti i tentativi per rianimarlo: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora si cerca di capire cosa sia successo: sull'accaduto indagano anche i carabinieri di Lecco.

Pochi mesi prima un altro sub morto

La stessa dinamica era accaduta lo scorso novembre sempre a Moregallo, sempre zona Mondello del Lario. Il sub, un 54enne che era residente a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, aveva raggiunto insieme al gruppo di amici la nota spiaggia che si trova sulla sponda lecchese del lago di Como.

Leggi anche Stuprata al parco mentre fa jogging: rivelato il volto dello stupratore

Arrivati sul posto, si erano preparati per immergersi. E così hanno fatto. Appena gli amici sono riemersi, si sono resi conto che all'appello mancava proprio il 54enne. Anche in questo caso sono stati gli amici a lanciare l'allarme ai soccorsi. Il corpo dell'uomo era riaffiorato davanti a una galleria chiusa poco dopo, non distante dal punto in cui si erano immersi.