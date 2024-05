video suggerito

Claudio Manara trovato morto in municipio, la Procura apre un’inchiesta e dispone l’autopsia Claudio Manara è stato trovato senza vita nel municipio di Corte Palasio. Il sindaco del piccolo paese lodigiano si sarebbe tolto la vita. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo del 67enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

La Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta, senza indagati né ipotesi di reato, sulla morte di Claudio Manara. Il sindaco 67enne di Corte Palasio (in provincia di Lodi) è stato trovato senza vita nel municipio nella serata di mercoledì 29 maggio. Non ci sarebbero dubbi circa la natura autolesiva del gesto ma, non essendoci stati testimoni, gli inquirenti vogliono fare chiarezza sull'episodio e stabilire un orario preciso del decesso. La salma di Manara è stata portata all'Istituto di Medicina legale di Pavia dove sarà sottoposta ad autopsia.

Il ritrovamento di Manara

Il primo cittadino di Corte Palasio è stato trovato impiccato con una corda nella tromba delle scale tra i piani del palazzo municipale. A scoprire il corpo è stata sua moglie che, intorno alle 21, si è preoccupata non vedendolo tornare a casa. La porta del palazzo era stata chiusa all'interno, perciò è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Insieme alla donna, c'era anche un dipendente comunale.

L'autopsia, disposta dalla Procura di Lodi, aiuterà gli inquirenti a stabilire un orario preciso del decesso e a far luce sull'effettiva dinamica della morte. Al momento, non ci sarebbe alcun elemento che possa far pensare a un'ipotesi diversa dal gesto autolesivo.

Le indagini della Procura e la presentazione della lista per le elezioni

Non è ancora chiaro, però, il motivo del gesto estremo. Manara, infatti, non avrebbe lasciato alcun messaggio che spiegasse le sue intenzioni. La sera precedente, inoltre, aveva partecipato alla presentazione della lista elettorale Aria Nuova con la quale si era candidato per un secondo mandato da sindaco a Corte Palasio.

Durante la serata, però, si sarebbe accesa una forte discussione in merito all'indebitamento delle casse comunali. Che la presentazione della lista era risultata più difficile di quanto previsto era stato testimoniato anche da un post pubblicato su Facebook dallo stesso Manara all'indomani dell'assemblea. "Il rispetto e l'educazione vanno applicati a qualsiasi livello", aveva scritto il 67enne, "il sindaco non ‘incita i ragazzi che gli ruotano attorno', come se fossero marionette, non ‘orchestra per incitare i suoi seguaci', come se fosse il capo di una setta, non ‘è riuscito a creare un clima di odio e violenza verbale tra le persone', per la considerazione elevata che ha dei propri concittadini, non ‘strumentalizza in modo patetico e con vittimismo', ma dichiara apertamente. Sono queste le parole che esprimono odio e violenza, da cui da sempre ci allontaniamo in maniera assoluta e ci discostiamo sotto ogni forma".