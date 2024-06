video suggerito

Entra nel Municipio di Marcaria con un coltello e minaccia di morte il sindaco: arrestato I carabinieri hanno arrestato il 59enne che era entrato con un coltello nel Municipio di Marcaria (Mantova) e aveva minacciato di morte sindaco e dipendenti. Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare dei domiciliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Un 59enne di Marcaria (in provincia di Mantova) è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di armi. L'uomo sarebbe entrato nel Municipio cittadino con un coltello minacciando di morte il sindaco Carlo Alberto Malatesta e i dipendenti presenti in quel momento. A questi avrebbe detto anche di avere alcune pistole nell'auto. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto per il 59enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le minacce ai dipendenti e al sindaco

Era in stato di alterazione quando alcuni giorni fa il 59enne è entrato nel Municipio di Marcaria. Per motivi che non sono stati ancora identificati, l'uomo aveva iniziato a minacciare i dipendenti dicendo che nell'auto parcheggiata lì vicino aveva delle pistole. Ad un certo punto, hanno raccontato i testimoni, avrebbe estratto un coltello dalla tasca.

Poco dopo è arrivato il sindaco, Carlo Alberto Malatesta. Alla vista del primo cittadino, il 59enne si sarebbe scagliato contro di lui minacciandolo di morte e facendo il gesto che avrebbe preso di nuovo il coltello. Per timore che da lì a poco sarebbero arrivati i carabinieri, l'uomo è uscito facendo perdere le sue tracce.

L'arresto e il processo per direttissima

I carabinieri della Stazione di Marcaria, insieme al personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana, lo hanno arrestato il 16 giugno con le accuse di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di armi. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto nel processo per direttissima i domiciliari.

Le forze dell'ordine e i dipendenti del Comune di Marcaria lo conoscevano già. Alcuni anni fa, infatti, mentre erano in corso i rilievi di un incidente, il 59enne aveva iniziato una discussione con alcuni di loro. Il diverbio, però, si era scaldato particolarmente, al punto che un agente era finito in ospedale perché sarebbe stato picchiato proprio dal 59enne.