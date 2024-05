video suggerito

Il sindaco di Corte Palasio, Claudio Manara è stato trovato morto nel suo ufficio: si è suicidato È stato trovato morto il sindaco di Corte Palasio (Lodi), Claudio Manara: si sarebbe tolto la vita. Sul caso, indagano i carabinieri di Lodi coordinati dalla Procura.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Nella serata di ieri, mercoledì 29 maggio, è stato trovato morto Claudio Manara, sindaco di Corte Palasio, comune che si trova in provincia di Lodi. Stando a quanto diffuso fino a questo momento, sarebbe stato trovato impiccato proprio nella sede municipale del Comune. Manara aveva 67 anni, aveva una moglie e dei figli ed era in carica da maggio 2019. Sulla base di quanto raccontato dai suoi familiari, era solito trattenersi fino a tardi nel suo ufficio.

Ieri sera, intorno alle 21, la moglie non vedendolo rientrare si è recata nel suo studio. Insieme a lei, c'era anche un dipendente. Per aprire la porta è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta dentro la stanza al piano terra, è stata fatta la macabra scoperta. Solo il giorno prima, il primo cittadino aveva tenuto un'assemblea durante la quale era stato illustrato il bilancio del mandato in scadenza. Aveva anche annunciato le linee del nuovo programma. La serata poi era culminata in un'accesa discussione.

Sulla sua morte, indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Lodi. La notizia ha ovviamente lasciato sotto shock l'intera comunità, che conta circa 1.500 abitanti. Diversi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Tra questi, anche il sindaco di Boffalora d'Adda, Livio Bossi, presidente dell'Unione dei comuni (Boffalora, Corte Palasio e Abbadia Cerreto): "Ho sentito via messaggi Manara oggi pomeriggio (mercoledì intorno alle 14). Mi sembrava tranquillo. Non posso credere a quello che è accaduto", ha affermato.