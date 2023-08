Ciuccio cade in giardino, bimbo di due anni avvelenato dal topicida: trasferito d’urgenza in ospedale Un bambino di due anni è venuto a contatto con del topicida mentre giocava nel giardino della casa dove vive con i suoi genitori: mentre giocava, gli è caduto il ciuccio che è entrato in contatto con il veleno.

A cura di Ilaria Quattrone

Un bambino di due anni è venuto a contatto con del topicida mentre giocava nel giardino della casa parrocchiale di San Martino in Strada, comune in provincia di Lodi, dove vive con i suoi genitori. Il piccolo ha mostrato fin da subito sintomi da avvelenamento ed è stato trasferito con un elicottero all'ospedale di Bergamo: attualmente è sotto osservazione, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Così il bimbo di due anni è entrato a contatto con il topicida

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 1 agosto. Il piccolo stava giocando quando, a un certo punto in un momento in cui i genitori lo avevano perso di vista, ha perso il ciuccio: l'oggetto è infatti caduto a terra. Appena lo ha rimesso in bocca, il bimbo ha mostrato i sintomi da avvelenamento. Nella mattinata, infatti, era stato eseguito un intervento di derattizzazione con una ditta specializzata che era stata contattata dalla famiglia stessa.

Il parroco: Operai sono stati imprudenti

I genitori hanno subito notato che il piccolo non stava bene. Sono stati così allertati i medici e i paramedici del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure sul posto, lo hanno portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove è ancora sotto osservazione. Sono arrivati anche i carabinieri che indagano sull'episodio.

Per il momento, sulla base di quanto precisato dal parroco che ospita la famiglia di profughi afgani, sembrerebbe che gli esami del sangue escludano che il piccolo possa peggiorare nelle prossime ore: "Questi operai penso siano stati imprudenti a lasciare delle pastiglie di veleno per terra", ha commentato don Davide Chioda.