Circolazione ferroviaria bloccata tra Melegnano e Tavazzano: alcune pecore investite sui binari La circolazione ferroviaria tra Melegnano e Tavezzano è stata bloccata a causa di un incidente: sono state infatti investite alcune pecore sui binari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 settembre, la circolazione ferroviaria tra Melegnano e Tavazzano è andata in tilt. Sono state infatti investite da un treno alcune pecore. I passeggeri stanno quindi facendo i conti con i disagi causati da questo incidente.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo episodio che sta coinvolgendo sia il territorio milanese che lodigiano. Sembrerebbe infatti che intorno alle 17 di oggi pomeriggio nella zona della stazione di San Zanone al Lambro, dove stava arrivando un treno partito da Milano e diretto a Piacenza, si sia verificato un incidente: il mezzo ha infatti travolto alcune pecore. Gli animali erano in compagnia del pastore, il quale fortunatamente non ha riportato alcune ferite.

Il conducente del mezzo non sarebbe riuscito a frenare in tempo, colpendo quindi alcuni animali. L'incidente ha ovviamente bloccato la circolazione. Sul posto sono intervenuti tutti gli enti necessari a liberare i binari e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Proprio per questo motivo, per concludere tutte le operazioni, è stato necessario bloccare la circolazione ferroviaria tra Melegnano e Tavazzano. Questo ha comportato non pochi disagi per i pendolari e i passeggeri, costretti ad aspettare che la situazione venisse risolta a raggiungere le proprie mete con mezzi alternativi o sostitutivi. Una volta terminate le operazioni, la circolazione riprenderà normalmente.