Ciclista travolto e ucciso da un tir: uomo muore sul colpo Un ciclista è morto dopo essere stato travolto da un tir: la tragedia è avvenuta a Baranzate, nell’hinterland Nord Ovest di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia sulle strade di Baranzate, nell'hinterland Nord Ovest di Milano. Qui un ciclista è morto dopo essere stato travolto da un tir. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita: l'uomo purtroppo è morto sul colpo.

I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi venerdì 18 novembre in via Milano. Stando alle prime ricostruzioni, il ciclista, un uomo di 81 anni, era in strada quando è stato investito dal mezzo pesante che non ha fatto in tempo a frenare.

Inutili i soccorsi per il ciclista

Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ma purtroppo per lui non c'è più stato nulla da fare. Il personale del 118 ha constato sul posto il decesso del 81enne. Subito è stato soccorso anche il conducente del camion: è stato trasportato in ospedale per lo shock che ha avuto. Ora sulla ricostruzione dell'incidente indagano i carabinieri di Rho: dovranno essere accertate anche eventuali responsabilità.

Luca Marengoni morto investito da un tram

Ieri giovedì 17 novembre si sono tenuti i funerali di Luca Marengoni, il 15enne morto investito da un tram mentre stava andando a scuola in bicicletta.

Nelle prime file in chiesa era presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "In tutta la città è lutto cittadino. Nel giorno della tragedia mi è apparso subito dai tanti messaggi che ho ricevuto la particolarità di questo ragazzo. La sua generosità, la voglia di migliorare, la fiducia nel futuro".

E ancora: "Non sono padre, ma vivo con la mia compagna e i suoi figli, che vanno a scuola in bicicletta. Spesso quando vado a casa la sera i miei ultimi pensieri sono sempre per le cose che ancora non sono riuscito a fare. Il mio impegno come amministratore sarà anche per luca".