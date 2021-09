Ciclista travolto da un’auto: 21enne ricoverato in gravi condizioni Un ragazzo di 21 anni si trovava in sella alla sua bici quando è stato travolto da un’automobile: è successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 settembre, a Colico, comune in provincia di Lecco. Il 21enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire quanto avvenuto.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a Colico, comune in provincia di Lecco: un ragazzo di 21 anni si trovava in sella alla sua bicicletta quando, nel pomeriggio di oggi venerdì 17 settembre, è stato travolto da un'automobile. Il ciclista è stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Oltre ai soccorsi, sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e accertare eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente.

Il 21enne ha riportato una grave ferita alla gola

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 15.10. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'auto medica. Il ragazzo ha riportato un taglio sul collo che, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", ha causato un'ingente perdita di sangue. Il 21enne è stato investito da una Renault Capture guidata da una donna di 31 anni.

Ricoverato in prognosi riservata

Stando a una prima ricostruzione, l'automobilista stava svoltando in via Nazionale Sud quando, probabilmente non accorgendosi del ragazzo, lo ha investito. L'impatto è stato violento: un finestrino è andato in frantumi e il 21enne ha riportato una grave ferita alla gola. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, il giovane è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco dove al momento è ricoverato in prognosi riservata. La donna è stata sottoposta sia all'alcoltest che al drogatest ed è risultata negativa: è stata la stessa a chiamare i soccorsi. Toccherà alle forze dell'ordine capire cos'è successo.