Ciclista investito in piazza Abbiategrasso, trovata l'auto che lo ha travolto: ancora in fuga il conducente Un ciclista è stato investito in piazza Abbiategrasso a Milano all'alba del 25 agosto. La polizia ha trovato l'auto che lo ha travolto, ma il conducente non è stato ancora trovato.

A cura di Enrico Spaccini

È stato trovato il suv che all'alba di ieri, domenica 25 agosto, ha travolto un ciclista in piazza Abbiategrasso a Milano. Si tratta di una Jeep Renegade nera che aveva evidenti segni sulla carrozzeria dell'incidente. Stando a quanto emerso dalle verifiche fatte dagli esperti della Scientifica della polizia locale tra i vari database, è risultato che avrebbe dovuto avere targa svizzera, ma al momento del ritrovamento ne aveva una italiana. L'intestatario della vettura avrebbe dichiarato di non sapere nulla di quanto successo. Intanto, gli agenti sono sulle tracce del secondo suv a bordo del quale è salito il conducente per scappare dopo aver travolto il ciclista.

L'incidente in piazza Abbiategrasso e la fuga

A dare l'allarme, alle 4:10 del 25 agosto, è stato un passante che ha notato un ragazzo agonizzante sull'asfalto in piazza Abbiategrasso. I sanitari del 118 arrivati sul posto lo hanno trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove il giovane, di cui non sono note le generalità perché non aveva documenti con sé, è ancora ricoverato in pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia locale che ha eseguito i rilievi sul posto, il ragazzo si trovava in sella a una bici e stava attraversando sulle strisce pedonali quando una Jeep Renegade lo ha travolto. Il conducente, però, non si è fermato a prestare soccorso: ha proseguito la corsa, fermandosi in via della Chiesa Rossa. Dietro di lui c'era un'altra vettura, un altro suv, che lo ha seguito per poi caricarlo e andare via.

Il proprietario della Jeep

L'esatta dinamica deve essere ancora verificata e gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona. Considerando i danni riportati dalla Jeep abbandonata, appare evidente che si tratti proprio di quella coinvolta nel fatto. Non è ancora chiaro perché avesse targa italiana, quando avrebbe dovuto averne una svizzera.

Il proprietario del veicolo è stato identificato e sentito dalla polizia, ma avrebbe dichiarato di non avere idea di quanto accaduto. Non è escluso che possa essere stato lui stesso vittima di un furto. Intanto, prosegue la ricerca del secondo suv sul quale l'automobilista è fuggito insieme a un complice.