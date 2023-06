Ciclista investita da una betoniera a Milano mentre attraversava la strada: è gravissima È stata travolta da una betoniera una donna di circa 60 anni che intorno alle 9 stava attraversando piazza Durante in sella alla sua bicicletta: la ciclista si sarebbe trovata nell’angolo cieco alla destra del mezzo pesante, che avrebbe così svoltato senza accorgersi della sua presenza. Si tratta del quarto caso da inizio anno.

Una brutta storia che ormai si ripete, senza sosta. È stata travolta da una betoniera una donna di circa 60 anni che stamattina stava percorrendo la zona intorno a piazzale Loreto a Milano in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 in piazza Francesco Durante: stando alle prime ricostruzioni, la ciclista si sarebbe trovata nell'angolo cieco alla destra del mezzo pesante, che avrebbe così svoltato a destra da piazza Durante verso via Leoncavallo senza accorgersi della sua presenza. Le condizioni della 60enne, trasportata in codice rosso al Policlinico di Milano, sono gravissime.

L'ennesimo caso a Milano

L'ennesimo caso di questo genere, a Milano. Solo un paio di mesi fa, a fine aprile, così aveva perso la vita una 39enne in un incrocio all'altezza di corso di Porta Vittoria; ancora, nello scorso febbraio, è morta sull'asfalto un'altra ciclista di 38 anni, investita da un tir di passaggio tra piazzale Loreto e viale Brianza, come l'insegnante di yoga 66enne che stava attraversando i Bastioni di Porta Nuova nel novembre 2022. L'ultimo episodio in ordine di tempo, è accaduto solo un mese fa: si tratta del 55enne trascinato da un camion in via Comasina e morto poche ore dopo in ospedale. Quattro dinamiche identiche, quattro vittime nel giro di pochissimi mesi.

L'angolo cieco dei camion

Casi con un fatto in comune: i cosiddetti angoli ciechi dei mezzi pesanti che, nelle difficili manovre fra le strade cittadine e il traffico, portano gli autisti a non vedere bene quello che accade intorno a loro. E soprattutto a non accorgersi di piccoli ostacoli come ciclisti e pedoni, date le grandi dimensioni del mezzo. Una vera e propria minaccia per la sicurezza stradale e per l'incolumità dei cittadini, che ha portato spesso a discutere sull'opportunità di inserire degli appositi sensori sugli autoarticolati (da luglio 2024 entrerà in vigore un'apposita direttiva Ue) e di far circolare mezzi pesanti in centro città, per di più in orari di punta.