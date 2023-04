Chiude la più antica trattoria di Milano: “Purtroppo è giunto il momento di lasciare” Chiude i battenti la Madonnina, storica trattoria vecchia Milano in zona Ticinese (via Gentilino 6) che vanta ben tre secoli di vita. “Qui la gente ha sempre trovato una cucina intatta nel tempo, ho visto bambini tornare qui 20 anni dopo con gli amici. Ma ora è giunto il momento di lasciare”. Addio per sempre?

Il bancone storico della trattoria Madonnina a Milano (via Gentilino 6, Ticinese)

Nella Milano sempre più europea, sparata come un proiettile verso il futuro, resta un angolo di storia ancora intatto. Fino a oggi. E per la precisione, fino all'ora di pranzo.

Chiude i battenti la Madonnina, storica trattoria vecchia Milano in zona Ticinese (via Gentilino 6) che vanta ben tre secoli di vita. Una vita fatta di piatti della tradizione, come la vera cotoletta alla milanese servita rigorosamente su tovaglie a quadri bianchi e rossi, e clienti di ogni genere, dalle celebrità di passaggio in città agli universitari in cerca di un pasto economico prima di lanciarsi nella movida dei Navigli.

"Purtroppo è giunto il momento di lasciare"

"Dopo 30 anni di lavoro, purtroppo, è giunto il momento di lasciare" le semplici parole del titolare Fabio Locatelli a La Repubblica. "Qui la gente ha sempre trovato sicurezze e una cucina intatta nel tempo. Ho visto bambini piccoli tornare qui vent'anni dopo e portare gli amici. E dispiacersi davvero tanto per questo addio. Insomma, la clientela è stata sempre molto fidelizzata".

Addio insomma al vecchio bancone e al pergolato nel cortile del palazzo di ringhiera, al risotto giallo con l'ossobuco a prezzi ormai fuori mercato e al quartino di vino rosso, al pavimento di graniglia e alle antiche stampe appese ai muri. Un'oasi di storia e tradizione dentro la città dei grattacieli e della modernità, con un nome più meneghino che mai, destinata a sparire per sempre?

L'antica trattoria chiuderà per sempre?

Non è detto. "Abbiamo voluto conquistare i giovani e trasmettere alle nuove generazioni un po' di storia della vecchia Milano e della sua cucina", sempre le parole del titolare, che insieme al socio Paolo Kempis rilevò la Madonnina nel 1993.

Cosa succederà ora? "Altre persone rialzeranno la saracinesca: non so con quali progetti, ma spero che la tradizione possa continuare a vivere. Chissà". La speranza di poter ritrovare ancora questo luogo del cuore è ancora accesa, per tanti milanesi.