Chiesta una condanna a 3 anni per Baby Gang: "Disordini durante il video musicale a San Siro" La Procura di Milano ha chiesto una condanna a 3 anni per il trapper Baby Gang, al secolo Zacaria Mouhib, per i disordini del 10 aprile 2021 avvenuti in zona San Siro a Milano. Aveva radunato 300 giovani tra i 16 e i 20 anni.

La Procura di Milano ha chiesto una condanna a 3 anni per il trapper Baby Gang, al secolo Zacaria Mouhib, per i disordini del 10 aprile 2021 avvenuti in zona San Siro, a Milano.

Le accuse, a vario titolo, sono di manifestazione non autorizzata e di resistenza a pubblico ufficiale. Neima Ezza, davanti al gup, ha chiesto la messa alla prova, mentre Baby Gang, difeso dal legale Niccolò Vecchioni, ha scelto il rito abbreviato. La decisione del giudice arriverà a ottobre.

L'artista è imputato insieme a collega Neima Ezza e a un altro giovane. Nel 2021 i due musicisti, in occasione di un video musicale, avevano radunato circa 300 giovani, tutti tra i 16 ed i 20 anni, che avevano riempito via Micene ballando e cantando, salendo sul tetto delle macchine in sosta e lanciando oggetti contro gli agenti all'arrivo delle forze dell'ordine, nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria contro il Covid.

Negli ultimi mesi Baby Gang è stato assolto in appello in un processo per rapina e gli è stata dimezzata la condanna in secondo grado, da 5 anni e 2 mesi a 2 anni 9 mesi e 10 giorni, per il caso della sparatoria del 2022 in corso Como a Milano. Dopo quest'ultima sentenza è tornato libero, con revoca dei domiciliari. Attende anche la decisione della Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese su una richiesta di tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.