Chiede il green pass ai clienti e viene picchiato con calci e pugni: barista ricoverato in ospedale Il gestore di un bar in provincia di Pavia è stato picchiato da tre clienti dopo che aveva chiesto loro di mostrare il green pass: i tre sono stati identificati e denunciati.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha chiesto il green pass ai clienti del suo locale e, proprio per questo motivo, è stato picchiato: è successo a Stradella, comune in provincia di Pavia. A finire in ospedale è stato il gestore di un bar. L'episodio si è verificato nella serata di sabato, 18 dicembre. I tre aggressori sono stati identificati dai carabinieri, intervenuti sul posto, e oltre a rispondere all'accusa di lesioni, dovranno pagare una multa da quattrocento euro per avere violato le norme anti-Covid.

Il gestore trasferito all'ospedale San Matteo di Pavia

Il barista 31enne, stando a quanto riportato dal quotidiano "La Provincia pavese", è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia. Come da referto del 118, ha riportato diversi traumi al viso e dopo alcune ore è stato dimesso. Stando a quanto ha raccontato alle forze dell'ordine, ai tre – dopo essere entrati nel locale – era stata chiesta la certificazione verde. Dopo essersi rifiutati, il gestore del bar degli Artisti di Stradella li ha invitati a consumare al banco o ad uscire. I tre si sono rifiutati e hanno iniziato a colpirlo con diversi pugni.

I controlli effettuati a Milano: sanzionate 152 persone

Da lunedì 13 a domenica 19 dicembre sono state controllate 69.391 persone: in totale, in base a quanto riportato dalla Prefettura di Milano, sono state sanzionate 152 persone. Altre 231 sono state multate per non avere usato i dispositivi di protezione individuale. Questi dovranno pagare quattrocento euro di sanzione. Infine sono stati controllati oltre duemila esercizi commerciali e di questi sono stati multati 45 titolari.