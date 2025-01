video suggerito

Balocco rinviata a giudizio con Chiara Ferragni per il caso pandoro: "Stupiti e amareggiati" Alessandra Balocco, patron dell'azienda dolciaria piemontese, è imputata con Chiara Ferragni per l'inchiesta su una presunta truffa legata alle vendite del pandoro benefico Pink Christmas. Il rinvio a giudizio è previsto per il 23 settembre.

"Stupiti e amareggiati". Così si dichiarano gli avvocati che difendono Alessandra Balocco, patron della celebre azienda dolciaria indagata con l'accusa di truffa aggravata insieme all'influencer Chiara Ferragni per il caso pandoro benefico Pink Christmas, dopo l'arrivo della notifica di rinvio a giudizio previsto per il prossimo 23 settembre.

"Il collegio di difesa di Alessandra Balocco, guidato dagli avvocati Alessandra Bono e Alessandro Pistochini, alla luce del decreto di citazione a giudizio, si dichiarano profondamente stupiti e amareggiati in merito alla scelta della Procura di Milano di rinviare al giudice del dibattimento la decisione sulla vicenda che non ha alcuna rilevanza penale", fanno sapere infatti i legali della Balocco attraverso una nota. "Affronteremo il giudizio con fiducia e serenità, nella piena convinzione dell'innocenza di Alessandra Balocco".

Alessandra Balocco e Chiara Ferragni

"Accuse ingiuste", si è difesa intanto anche Ferragni una volta ricevuto il decreto di citazione, arrivato stamattina sul tavolo degli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone. "Credevo sinceramente che non servisse un processo per dimostrare di non aver truffato nessuno. È ingiusto convivere per ancora chissà quanto con questa accusa pesa su di me e, di riflesso, sulla mia famiglia e sulle persone con cui lavoro. Ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza".

Con Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, la Procura di Milano ha disposto la citazione diretta per truffa aggravata anche per il suo ex manager Fabio Damato e Francesco Cannillo, rappresentante della Dolci Preziosi per l'operazione commerciale delle uova di Pasqua benefiche in sostegno all'associazione I Bambini delle Fate.

Fabio Damato e Chiara Ferragni