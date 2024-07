video suggerito

Chiama la polizia e minaccia di suicidarsi nel lago perché è solo: gli agenti corrono da lui e lo salvano Gli agenti della polizia di Mantova hanno salvato un uomo che ha chiamato in Questura disperato dicendo che stava per gettarsi nel lago: l'uomo ha spiegato che voleva togliersi la vita perché dopo essere andato in pensione si è sentito solo.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi sabato 20 luglio a Mantova. Verso le 10 un uomo ha chiamato la Questura spiegando in modo disperato che stava per gettarsi nel lago per togliersi la vita. Subito due pattuglie si sono attivate per cercare di raggiungerlo il più velocemente possibile.

Intanto l’operatore della Sala Operativa della Questura non lo ha mai lasciato solo ed è sempre rimasto al telefono con lui. Così è stato possibile individuare il luogo esatto dove si trovava l'uomo. Gli agenti della Squadra Volante, in breve tempo, sono riusciti a trovarlo: hanno iniziato a parlare con lui e dopo mezz'ora hanno convinto l'uomo a non commettere il gesto. L'uomo ha spiegato di essere disperato perché dopo essere andato in pensione si è sentito solo.

Gli agenti lo hanno fatto sfogare e lo hanno confortato facendogli strappare la promessa che ogni volta che avesse avuto bisogno, anche solo per un po’ di compagnia, li avrebbe potuti chiamare. Ogni volta loro saranno felici stati di regalargli un sorriso e della compagnia.