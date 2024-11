Chi riceverà l’Ambrogino d’Oro a Milano: tra i premiati c’è anche Andrij Shevchenko

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 19 novembre, la Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha indicato i nomi delle persone che riceveranno il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, l'Ambrogino d'Oro.

Durante la giornata saranno consegnate una Grande Medaglia d'Oro, quattro Medaglie d’Oro alla Memoria e un Attestato alla Memoria, quindi Medaglie d’Oro e venti Attestati di Civica Benemerenza.

Tra coloro che riceveranno le Medaglie d'Oro troviamo, oltre ad Andriy Shevchenko, anche Roberto Cenati (ex presidente dell'Anpi Milano) e Sandra Gilardelli che ha militato nella Resistenza del Verbano.

Tra gli altri ci sono: Gianni Bombaci (ex sindacalista e storico dirigente Cgil), Francesco Casile (imprenditore), Giovanna Di Rosa (presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano), Mario Donadio (attivista), Anna Lorenza Gorla (vedova dell'avvocato Giorgio Ambrosoli), Emilia Lodigiani (ricercatrice universitaria e fondatrice della casa editrice Iperborea), Antonia Madella Noja (presidente associazione Tog che si occupa di riabilitazione per bimbi e ragazzini con gravi patologie neurologiche), Alba Ulla Manzoni (attivista), Milena Piscozzo (dirigente scolastica), Stefano Sala (Publitalia), Francesco Tambasco (soccorritore del servizio ambulanze Mediolanum Soccorso onlus), Marina Tavassi (docente, giudice ed ex presidente Corte d’appello di Milano).

La grande medaglia d'Oro va all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ISPI. I Piccoli Martiri di Gorla e genitori riceveranno invece l'Attestato alla memoria. La medaglia d'Oro alla memoria andrà a Luigi Cremascoli (fondatore di Urania Basket), Roberta Guaineri (ex assessora allo Sport scomparsa alcuni mesi fa), a Giuseppe Antonio Malafarina (direttore di Superando) e Pietro Pastorini (allenatore di marcia).

Saranno poi consegnati gli attestati all'Associazione Acacia Amici Arte Contemporanea Italiana, all'Associazione LE SOSTE, all'Associazione Libertà e Giustizia, all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di Milano ODV-ETS, all'Associazione Pubblica Assistenza Milanese ODV ETS all'Associazione Puntozero APS ETS.

E ancora al: Centro Regionale Trapianti del Policlinico di Milano, a Cherchi Andrea, alla Cooperativa Sociale Bee.4 altre menti, alla Cooperativa Sociale Pandora, alla Cucina Beteavon e alla Filarmonica della Scala.

Infine alla Fondazione Alessandro Maria Zancan Onlus, alla Fondazione BagatÝ Valsecchi Onlus, alla Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia ETS, a Libraccio, a Noseda Gianandrea, all'Organismo di Composizione della Crisi (costituito presso Ordine Avvocati Milano), al St. Ambroeus FC e infine a Roberta Tagliavini.