Chi erano Vanessa Gatti e Roberto Biancon, gli escursionisti uccisi da una valanga in Val Formazza Sono stati identificati i due escursionisti travolti da una valanga nella zona del lago del Toggia in Piemonte: si tratta di Roberto Biancon, 53 anni, e Vanessa Gatti, 30 anni. Si cerca il loro cane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati identificati i due escursionisti travolti da una valanga nella zona del lago del Toggia, a quota 2200 metri circa, in alta Val Formazza (provincia di Verbano-Cusio-Ossola,Piemonte). Si tratta di Roberto Biancon, 53 anni, e Vanessa Gatti, 30 anni: i due provenivano dall'area intorno a Legnano (Milano). Con loro anche un cane, ora disperso.

La valanga ha travolto gli escursionisti

La slavina si è staccata oggi domenica 7 gennaio poco prima di mezzogiorno, tra il passo San Giacomo e l’alpe Toggia. La grande massa di neve, precipitando verso il basso, ha investito i due escursionisti lombardi mentre erano impegnati in un'escursione con le ciaspole.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 12 dai guardiani della diga che hanno assistito all'evento. Sul luogo sono così intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e e l'unità cinofila da valanga del Soccorso Alpino, che dopo poco tempo hanno trovati i due corpi sepolti dalla neve: quello di Roberto Biancon ricoperto dal manto nevoso, mentre quello di Vanessa Gatti era stato trascinato sino all'interno del lago del Toggia.

Chi erano Vanessa Gatti e Roberto Biancon

I due, originari della zona di Legnano (residente a Origgio lei e di casa ad Arluno lui), erano uniti dalla forte passione per la montagna. Roberto Biancon lavorava come osteopata, mentre Vanessa Gatti faceva l'impiegata. La coppia, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, sarebbe stata anche accompagnata da un cane: i soccorritori sono ora all'opera per cercare di rintracciarlo.