Chi erano Alen e Claudia, i due ragazzi di 18 e 24 anni morti in un incidente stradale a Turbigo Alen D’Amico aveva 18 anni ed era alla guida della sua Renault Clio. La 24enne Claudia Taormina, invece, era seduta sul lato passeggero di una Peugeot. I due ragazzi sono morti in uno schianto frontale nella mattinata di domenica 21 maggio.

A cura di Enrico Spaccini

Questa mattina, domenica 21 maggio, due ragazzi sono morti in seguito a un incidente frontale a Turbigo, nel Milanese. Si tratta di Alen D'Amico, un 18enne residente nella zona che si trovava alla guida della sua Renault Clio rossa, e di Claudia Taormina, una 24enne di Milano seduta sul lato passeggero di una Peugeot 207 scura. Al volante della seconda auto c'era un altro ragazzo di 24 anni che, rimasto ferito nello scontro, è stato trasportato in ospedale codice giallo.

La dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto intorno alle 7 di oggi. Gli accertamenti per chiarire la dinamica e risalire a eventuali responsabilità sono ancora in corso. Da una prima ricostruzione, pare che la Clio stesse procedendo da Castano Primo verso Turbigo su via Milano. Arrivato all'altezza dell'incrocio con via Patrioti, si sarebbe scontrato frontalmente con la Peugeot che stava viaggiando in senso opposto.

Questa era guidata da un ragazzo di 24 anni di Nosate e che lavora in Svizzera. Accanto a lui, sul lato passeggero, c'era la 24enne Claudia Taormina. Uno dei due avrebbe perso il controllo della propria vettura, oppure avrebbe tentato un sorpasso azzardato. Sono solo ipotesi, per il momento, e non aiuta il fatto che in zona non ci siano telecamere.

L'intervento dei soccorsi

La chiamata al 112 è arrivata quando erano quasi le 7:30. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Legnano, seguiti dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 accorsi con ambulanza ed elisoccorso dall'ospedale di Como.

Per D'Amico e Taormina, però, non c'era già più niente da fare. I pompieri hanno estratto i corpi dalle lamiere e i sanitari hanno constatato il decesso. Il 24enne alla guida della Peugeot, invece, è stato trasportato in ospedale in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.