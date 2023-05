Scontro frontale tra due auto nel Milanese: morti due giovani di 18 e 24 anni, ferito un terzo Un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 24 sono morti in un incidente stradale questa mattina, domenica 21 maggio. Nello scontro frontale tra due auto è rimasto ferito anche un terzo giovane trasportato al pronto soccorso.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Due persone sono morte in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 21 maggio, a Turbigo nel Milanese. Si tratta di un ragazzo di 18 anni e di una giovane donna di 24. Stando a una prima ricostruzione, i due sarebbero rimasti coinvolti in uno scontro frontale tra due auto all'altezza dell'incrocio sulla statale 341, nel tratto di via Milano.

L'allarme è scattato intorno alle 7:30. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e un'automedica. Anche l'elisoccorso è stato fatto alzare per velocizzare le operazioni. Insieme a loro, sono arrivati anche i carabinieri di Legnano e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i corpi dei due deceduti dall'abitacolo. Una terza persona, un 24enne, è rimasto ferito nell'impatto ed è stato trasportato al pronto soccorso.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il 18enne era alla guida di una Renault Clio ed è deceduto all'impatto frontale con una Peugeot 207. Al voltante della seconda auto c'era un ragazzo di 25 anni, portato in ospedale ma non in pericolo di vita, e accanto c'era la ragazza di 24 anni, seconda vittima dell'incidente.