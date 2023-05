Scontro frontale tra due automobili, cinque feriti: ci sono due bimbi di 8 e 10 anni Terribile incidente stradale a Clusone (Bergamo): nella giornata di oggi, venerdì 26 maggio, c’è stato uno scontro frontale tra due auto che ha provocato cinque feriti. Tra questi ci sono due bambini.

Nella giornata di oggi, venerdì 26 maggio, si è verificato un incidente stradale a Clusone, comune che si trova nella provincia di Bergamo. Due automobili si sono scontrate e nell'impatto sono rimaste cinque persone, di cui due sono bambini: si tratta di un bimbo di dieci anni e di una bimba di otto anni. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Lo scontro tra due automobili

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile incidente: lo scontro si è verificato intorno alle 8 del mattino e in via Vittorio Veneto e precisamente nella strada che collega Clusone con Rovetta. La dinamica è ancora poco chiara: non è infatti stato spiegato chi possa aver provocato l'incidente. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze di Presolana e della Croce Verde di Colzate e un elicottero.

Cinque feriti

Sono stati trovati ben cinque feriti: si tratta di un bimbo di dieci anni, una bimba di otto anni, una donna di trent'anni, un'altra donna di 55 anni e un uomo di 32 anni. L'elicottero ha portato un ferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Altre due persone, le cui condizioni sono meno gravi, sono state portate a Piario e a Seriate.

Nel frattempo la strada è stata chiusa – poi riaperta in tarda mattinata – dalla polizia locale di Clusone: gli agenti, insieme ai carabinieri, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.