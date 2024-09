video suggerito

Chi erano Alberto Caleffi e Stefano Furini, i due giovani morti in un incidente stradale nel Mantovano Alberto Caleffi e Stefano Furini sono morti nella serata di ieri, lunedì 9 settembre, nel Mantovano. Alla guida c'era il primo, 37enne originario di Ceneselli (Rovigo) come l'amico 28enne.

A cura di Enrico Spaccini

Alberto Caleffi (foto da Facebook)

Si chiamavano Alberto Caleffi e Stefano Furini, i due giovani che hanno perso la vita nella serata di ieri, lunedì 9 settembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Sermide e Felonica (nel Mantovano). Entrambi originari di Ceneselli, in provincia di Rovigo, si trovavano a bordo dell'auto che, lungo la strada provinciale Ferrarese, è uscita di strada finendo in un fossato senz'acqua. Il primo, 37enne alla guida, è morto all'impatto, mentre il 28enne, seduto al suo fianco, è deceduto poco dopo in ospedale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20:30 del 9 settembre, nei dintorni della località Roversella, a poca distanza dal confine con l'Emilia Romagna. Alla guida dell'auto c'era Caleffi. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri della Compagnia di Gonzaga, che hanno eseguito i rilievi, il 37enne avrebbe perso il controllo del mezzo mentre affrontava una doppia semicurva, ma non è chiaro ancora il motivo.

L'auto è finita, quindi, fuori strada, si è ribaltata più volte e ha terminato la sua corsa in un fossato senz'acqua al fianco della carreggiata. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto ambulanza, automedica ed elicottero, ma gli operatori sanitari hanno dovuto attendere che i vigili del fuoco di Castelmassa liberassero i due dalle lamiere.

Per Caleffi non c'è stato nulla da fare, mentre il suo amico, il 28enne Furini seduto lato passeggero, era ancora vivo. Le ferite che aveva riportato erano gravissime ed è stato subito trasportato all'ospedale Civile di Brescia con l'elicottero, ma è deceduto poco dopo.