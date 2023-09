Chi era Yuri, il ragazzo di 23 anni morto dopo essere stato aggredito in Darsena a Milano Si chiamava Yuri Urizio, il ragazzo di 23 anni che è morto oggi all’ospedale Policlinico di Milano. Il giovane è stato aggredito nella notte di mercoledì sui Navigli probabilmente da un ragazzo di 28 anni, Bilel Kobaa, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Yuri Urizio, il ragazzo di 23 anni che è morto nella giornata di oggi, venerdì 15 settembre, all'ospedale Policlinico di Milano. Il giovane è stato aggredito nella notte di mercoledì 13 settembre in viale Gorizia sui Navigli. Un ragazzo di 28 anni, Bilel Kobaa, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.

Chi era Yuri Urizio, il 23enne lavorava come cameriere

Il ragazzo, originario della provincia di Como, in passato aveva lavorato come cameriere e addetto alla sala in diversi locali di Milano e non solo. Aveva alcuni precedenti e da diverso tempo, viveva con la madre proprio in zona Navigli.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, Urizio è stato trasferito in ospedale in stato di incoscienza: gli operatori sanitari del 118 lo avrebbero, infatti, trovato in arresto cardiaco. Dopo due giorni di agonia al reparto di Rianimazione, dove era in coma farmacologico, i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Il 28enne ha raccontato di essere intervenuto per difendere una donna

Nel frattempo gli investigatori della Questura di Milano stanno procedendo con le indagini. Sulla base della versione fornita dal 28enne, lui stesso avrebbe aggredito il 23enne perché avrebbe aggredito una donna in strada: si tratterebbe di una signora che chiede l'elemosina in cambio di cioccolata. Secondo il 28enne, Urizio avrebbe provato a strapparle le monete delle mani.

Per questo motivo lo avrebbe immobilizzato e gli avrebbe stretto le braccia attorno al collo fino a ucciderlo. Un passante avrebbe visto il 23enne a terra e avrebbe chiesto aiuto.

Gli investigatori stanno verificando la versione fornita da Kobaa: al momento dell'arresto non c'era alcuna donna. Sembrerebbe inoltre che le telecamere di videosorveglianza non abbiano ripreso il momento dell'aggressione, ma solo alcuni minuti in cui si vedono due uomini e una donna parlare.