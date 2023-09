Ragazzo di 23 anni viene aggredito in Darsena a Milano: soccorso in arresto cardiaco, è in coma Un ragazzo di 23 anni si trova in coma in ospedale dove è arrivato in gravissime condizioni: è stato aggredito in Darsena a Milano da un ragazzo di 28 anni che è stato già fermato dai carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

La scorsa notte un ragazzo di 23 anni è stato aggredito mentre si trovava in Darsena a Milano. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico dove si trova in coma farmacologico. Stando alle prime informazioni i fatti risalgono alle 4 di notte in viale Gorizia, in centro, quando il giovane sarebbe stato aggredito da un ragazzo di 28 anni, originario della Tunisia, dopo un abuso di alcol da parte di entrambi. La vittima sarebbe andata in arresto cardiaco per qualche minuto prima che arrivassero i soccorsi e lo rianimassero.

A dare l'allarme è stato un passante che hanno visto il giovane a terra. Sul posto si sono subito precipitati gli agenti della polizia e i sanitari del 118 che hanno trovato il 23enne in arresto cardiaco: dopo la rianimazione in strada il 23enne è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale.

Fermato l'aggressore di 28 anni

Intanto i poliziotti hanno subito fermato l'aggressore: questo si è difeso dicendo che era intervenuto perché aveva visto il ragazzo importunare una ragazza. Gli agenti si sono così messi ad analizzare le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona senza trovare riscontro, o almeno per il momento, sulla versione data dal 28enne. Così come quando i poliziotti sono intervenuti non hanno trovato nessuna ragazza. Ma verranno fatti tutti gli accertamenti del caso. Intanto è emerso che entrambi hanno precedenti.