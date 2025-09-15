Chi era Roberto Viale, il 60enne di Ospedaletto Lodigiano morto in un incidente con la sua moto nel Piacentino

Domenica mattina il 60enne Roberto Viale, residente a Ospedaletto Lodigiano, ha perso la vita nello schianto tra la sua moto e un’auto in provincia di Piacenza. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri.

Ieri mattina il 60enne Roberto Viale, residente a Ospedaletto Lodigiano, è morto in uno schianto tra la sua moto e un'auto a Travo, in provincia di Piacenza. L'uomo, sposato e con un figlio di 30 anni, era molto appassionato di moto. I carabinieri, intervenuti dopo l'incidente, hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 14 settembre, poco dopo le 9:00. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che Viale stesse procedendo lungo la strada statale 45 in direzione Bobbio quando, per motivi ancora da chiarire, la sua moto si è scontrata violentemente contro un'auto nel tratto compreso tra Dolgo e Cernusca di Travo. L'impatto è stato molto forte e il motociclista è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati, con un'ambulanza e un'auto medica, i sanitari della Pubblica Assistenza Valnure insieme a un elisoccorso decollato da Parma. Dopo numerosi tentativi di rianimazione andati a vuoto, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale di Anas, la società che si occupa delle infrastrutture stradali. La statale 45 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi dei carabinieri, che cercheranno di ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità delle persone coinvolte.