Chi era Roberto Gnocchi, morto a causa di un incidente stradale con la moto: "È una giornata buia" Mercoledì 2 ottobre, a Verolanuova (Brescia) un 58enne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. La vittima mentre stava andando a lavoro ha perso il controllo della sua moto ed è finito oltre il guard rail.

A cura di Carlo Coi

Immagini dal profilo Facebook

Nella prime ore di mercoledì 2 ottobre, a Verolanuova in provincia di Brescia, un 58enne residente in un comune vicino ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. La vittima ha perso il controllo della sua moto ed è finito oltre il guard rail. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario, ma per il 58enne non c'era già più nulla da fare.

L'incidente e il ritrovamento del corpo senza vita

Roberto Gnocchi risiedeva a Molinetto di Mazzano, in provincia di Brescia, come ogni mattina era salito in sella alla sua moto per raggiungere il posto di lavoro. L'incidente è avvenuto intorno alle due di notte quando l'uomo dopo aver perso il controllo della sua moto, una Benelli Trk – comprata pochi mesi fa – è finito oltre la carreggiata all'interno di un canale lungo la strada provinciale 9 che collega Verolanuova con il paese di residenza della vittima.

A lanciare l'allarme un passante che ha visto la moto a terra e l'uomo riverso nel canale che costeggia la provinciale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario in ambulanza. Tuttavia, quando i medici sono arrivati sul posto non c'era già più nulla da fare.

La data del funerale e il messaggio di cordoglio del sindaco

La salma è stata trasferita alla Casa funeraria Gabusi di Molinetto di Mazzano dove è stata allestita la camera ardente. Il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio nel paese della vittima. Gnocchi lascia moglie e figlia. Attorno a loro si sono strette le comunità di Lumezzane (piccolo comune della provincia di Brescia in cui il 58enne è nato e cresciuto) e Molinetto di Mazzano.

Il sindaco di Lumezzane ha voluto esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia: "È una giornata cupa, uggiosa e buia…ciao fratello".