Chi era Manuel Volpi, il 19enne morto in un incidente mentre tornava da un torneo di beneficienza Si chiamava Manuel Volpi, il ragazzo di 19 anni che è morto in un incidente stradale ad Abbiategrasso (Milano). Originario di Vigevano (Pavia), ha perso il controllo dello scooter mentre rientrava a casa da un torneo di beneficenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Manuel Volpi, il ragazzo di 19 anni che è stato trovato morto alle 5 del mattino di lunedì 3 giugno 2024 a lato dell'ex strada stradale 494 che va verso Vigevano, comune in provincia di Pavia. L'adolescente si è schiantato con il suo scooter mentre rientrava a casa da Abbiategrasso (Milano). Domenica 2 giugno, infatti, si trovava al torneo calcistico di beneficenza Memorial Gianluca Di Candia.

Dopo aver trascorso lì alcune ore, come riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, si è messo in sella al suo scooter con l'intento di rientrare a casa sua a Vigevano. Qualcosa però è andato storto: in viale Sforza, l'ultimo tratto interno ad Abbiategrasso, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un campo a bordo strada, al di sotto del livello della carreggiata.

L'impatto è stato molto violento: ha infatti riportato importanti ferite. A dare l'allarme è stata la madre del ragazzo che, intorno alle 23 di domenica sera, non l'ha visto rientrare e ha chiamato subito i soccorsi. I carabinieri e i vigili del fuoco, dopo qualche ora, lo hanno ritrovato: i medici e i paramedici non hanno però potuto far altro che dichiararne il decesso. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo per capire con esattezza le cause della morte.

La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Vigevano. Il 19enne, infatti, aveva anche fatto parte della squadra La Sgommata Bmx di Vigevano. Sulla loro pagina Facebook hanno infatti scritto: "Ciao Manuel, ti ricorderemo sempre così. Tutto il team Bmx Vigevano si stringe con il cuore al profondo dolore della sua famiglia".