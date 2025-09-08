milano
Chi era Luigi Carderopoli, il motociclista 26enne morto nel Comasco nello schianto con un’auto

Luigi Carderopoli è morto nella serata del 7 settembre in seguito a un incidente a Rovello Porro (Como). Il 26enne si è scontrato con la sua Aprilia contro un’auto.
A cura di Enrico Spaccini
Luigi Carderopoli (foto da Instagram)
Si chiamava Luigi Carderopoli il motociclista deceduto nella notte in un incidente stradale a Rovello Porro (in provincia di Como). Per ragioni ancora in fase di accertamento, il 26enne si è scontrato frontalmente con un'auto nei pressi del rondò che immette sull'autostrada A9. Carderopoli è deceduto sul colpo, con la moto che ha preso fuoco dopo lo schianto, mentre il 60enne che si trovava alla guida dell'auto è rimasto leggermente ferito. Sulla dinamica di quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Cantù.

L'incidente si è verificato intorno alle 23:30 di domenica 7 settembre in via Vittorio Veneto, al confine tra i comuni di Rovello Porro e Turate. Carderopoli viveva proprio a Turate e stava guidando la sua moto Aprilia RS 660. Arrivato nei pressi del rondò che immette sull'autostrada A9, il 26enne si è scontrato con un'auto, una Opel Agila.

La moto di Carderopoli ha preso fuoco e l'auto si è ribaltata. All'arrivo dei sanitari, intervenuti con la massima urgenza con due ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso, il 26enne era già deceduto. Il conducente dell'auto, un uomo di circa 60 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Saronno, che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area, e i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Attualità
Como
Cronaca
