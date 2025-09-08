Chi era Luigi Carderopoli, il motociclista 26enne morto nel Comasco nello schianto con un’auto

Luigi Carderopoli (foto da Instagram)

Si chiamava Luigi Carderopoli il motociclista deceduto nella notte in un incidente stradale a Rovello Porro (in provincia di Como). Per ragioni ancora in fase di accertamento, il 26enne si è scontrato frontalmente con un'auto nei pressi del rondò che immette sull'autostrada A9. Carderopoli è deceduto sul colpo, con la moto che ha preso fuoco dopo lo schianto, mentre il 60enne che si trovava alla guida dell'auto è rimasto leggermente ferito. Sulla dinamica di quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Cantù.

L'incidente si è verificato intorno alle 23:30 di domenica 7 settembre in via Vittorio Veneto, al confine tra i comuni di Rovello Porro e Turate. Carderopoli viveva proprio a Turate e stava guidando la sua moto Aprilia RS 660. Arrivato nei pressi del rondò che immette sull'autostrada A9, il 26enne si è scontrato con un'auto, una Opel Agila.

La moto di Carderopoli ha preso fuoco e l'auto si è ribaltata. All'arrivo dei sanitari, intervenuti con la massima urgenza con due ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso, il 26enne era già deceduto. Il conducente dell'auto, un uomo di circa 60 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Saronno, che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area, e i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.