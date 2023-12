Chi era Ilaria Ziliani, la 46enne morta nell’incidente a Malonno: il conducente del suv era ubriaco È la 46enne Ilaria Ziliani, nata Genova e da tempo residente a Capo di Ponte, la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di sabato 9 dicembre lungo la Ss42 a Malonno (Brescia). Il conducente del suv, risultato positivo all’alcol test, aveva tentato un sorpasso azzardo.

Ha tentato un sorpasso azzardato il conducente del suv Audi Q5 che ieri sera a Malonno (Brescia) ha invaso la corsia di marcia opposta e, dopo essersi schiantato contro una rotonda, ha centrato in pieno l'utilitaria su cui viaggiavano Ilaria Ziliani, 46 anni, morta sul colpo, e il compagno 50enne ora ricoverato in gravissime condizioni. L'uomo, ora indagato per omicidio stradale, è risultato positivo all'alcoltest con valori più del doppio del limite consentito.

La dinamica dell'incidente a Malonno

L'automobilista, secondo quanto emerso, correva lungo la statale 42 quando, al confine tra Sonico e Malonno, ha tentato con il suo suv il sorpasso azzardato di diverse auto che erano incolonnate in quel momento, non accorgendosi della rotonda che aveva davanti.

L’auto ha così scavalcato il rialzo di cemento finendo dall’altra parte della strada, dove arrivava in quel momento la Lancia Y con a bordo Ilaria Ziliani e il suo compagno Ivan Pietragalla, ed entrando a tutta velocità nella fiancata dei due.

Anche il conducente del suv, che ha 40 anni ed è originario di Darfo Boario Terme, si trova ricoverato in ospedale a Esine, dopo aver riportato un trauma cranico nel violentissimo impatto.

Chi era Ilaria Ziliani

Ilaria Ziliani, 46 anni, era nata a Genova da genitori della Val Camonica (trasferiti in Liguria per ragioni di lavoro) ma da tempo risiedeva con il compagno a Capo di Ponte. Per la donna, seduta sul sedile del passeggero accanto al compagno, non c'è stato niente da fare: i due viaggiavano in direzione sud, diretti probabilmente verso casa.