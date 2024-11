video suggerito

Chi era Gaston Nicolas Pascal Urgoiti, travolto e ucciso da un automobilista ubriaco Gaston Nicolas Pascal Urgoiti è il ragazzo di 29 anni che è stato travolto e ucciso da un pirata della strada, poi individuato, in provincia di Brescia. Urgoiti è stato lasciato a terra, agonizzante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Gaston Nicolas Pascal Urgoiti, l'uomo di 29 anni che è stato travolto e ucciso da un'automobile tra Bedizzole e Nuvolera, in provincia di Brescia. Il conducente del veicolo è stato sottoposto all'alcoltest dalle forze dell'ordine. Il livello di alcol nel sangue era tre volte superiore al limite consentito per legge.

Urgoiti, originario dell'Uruguay ma residente nel Bresciano, è stato investito mentre attraversava la strada. L'automobilista non si è fermato, ma ha proseguito la sua corsa fino a casa. Una volta arrivato, ha raccontato al figlio l'accaduto. Questi si è precipitato sul posto e ha trovato il 29enne ancora a terra, agonizzante. Ha subito chiamato i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. I medici lo hanno trasferito d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove purtroppo è morto alcune ore dopo. Nel frattempo l'automobilista, un 61enne, è stato sottoposto all'alcoltest. Il tasso alcolemico era, come scritto precedentemente, tre volte superiore il limite.

Leggi anche Morto il ragazzo di 29 anni travolto da un pirata della strada a Bedizzole: il conducente era ubriaco

È stato quindi indagato dalla procura di Brescia per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di essere riconsegnata ai familiari. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. "Eri, sei e sarai parte della mia vita. La mia essenza, la mia anima. Ti amo fratello", ha scritto sul proprio profilo Facebook Gime, la sorella di Nikolas.