Chi era Francesco Perego detto Franchino della Cornara, il pensionato morto in un frontale a Olgiate Molgora É Francesco Perego il 74enne che questa mattina all'alba è morto in un incidente stradale a Olgiate Molgora (Lecco). Il pensionato era residente a Santa Maria Hoè: il sindaco lo ha ricordato come un punto di riferimento per il quartiere, di cui lui si prendeva cura.

Si chiamava Francesco Perego e aveva 74 anni il pensionato che questa mattina è morto in un incidente stradale a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. La sua auto, una Fiat Panda, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf con a bordo quattro giovani: tre 19enni e un 21enne. Per l'uomo, residente nel vicino comune di Santa Maria Hoé, non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Perego, conosciuto in paese come Franchino della Cornara, era esperto di lavori stradali e nel corso del tempo era diventato un punto di riferimento per la sua zona. Lo ha ricordato anche il sindaco di Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla, che ha scritto: "Francesco Perego, detto Franchino, aveva lavorato una vita nelle strade. Era conosciutissimo. Era il ‘capo' della via in cui abito (via Risorgimento). Il suo hobby era quello di tenere in ordine la via anche con lavoretti che faceva personalmente".

"Collaborava anche con il Comune – ha aggiunto il sindaco – e con l’ufficio tecnico quando c’erano delle questioni da affrontare sulle strade. Lui sapeva tutti i segreti su quasi tutte le strade del paese perché tante le aveva costruite lui di persona quando lavorava ed era un vero esperto. Per questo spesso veniva anche contattato da noi del Comune. Aveva lavorato nell’Impresa Panzeri specializzata lavori stradali, prima di andare in pensione".

L'incidente è avvenuto attorno alle 6:20 di oggi, domenica 8 giugno. Una delle quattro persone coinvolte, una ragazza, è stata trovata in gravi condizioni e trasferita in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano.