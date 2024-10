Chi era Francesca Rossi, la 45enne mamma di due figli precipitata dal monte Legnone davanti al fratello

video suggerito

A cura di Carlo Coi

Immagine presa dal manifesto Onoranze Funebri Cavenaghi

La vittima dell'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 13 ottobre sul monte Legnone in provincia di Lecco, è Francesca Rossi. La 45enne, madre di due figli, originaria di Tirano ma residente a Milano, è precipitata all'interno di un canalone mentre stava percorrendo la via Normale che le avrebbe consentito di tornare a valle. L'intervento tempestivo dell'eliambulanza di Sondrio non è stato sufficiente. La vittima è morta sul colpo a seguito del forte impatto con le rocce.

La dinamica e il luogo dell'incidente

L'allarme era stato lanciato nel primo pomeriggio da un escursionista che ha assistito alla scena. Rossi stava percorrendo in discesa via Normale, un sentiero sul versante occidentale del monte Legnone in un punto impegnativo e molto esposto nei pressi del bivacco Silvestri.

La vittima, per cause ancora da accertare, era precipitata in un canalone sotto gli occhio del fratello e di un altro esploratore che era con loro. Sul posto erano intervenuti i volontari del Soccorso alpino della squadra di Premana della stazione di Valvassina e Valvarrone, mentre dalla base di Caiolo si era prontamente messa in moto l'eliambulanza di Sondrio.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il terribile volo di oltre 200 metri è risultato fatale per la 45enne che ha riportato lesioni agli organi vitali e alla testa.

I funerali in settimana

Il corpo senza vita della donna è stato trasportato a Milano e successivamente sarà trasferito a Tirano, paese di nascita della donna, dove si svolgerà il funerale nella Chiesa Parrocchiale di San Martino il prossimo mercoledì. La 45enne lascia due figli piccoli e il marito.