Precipita per 200 metri durante un'escursione a Colico: Francesca Rossi muore davanti al fratello È precipitata nel vuoto per 200 metri Francesca Rossi, 45enne nel pomeriggio di oggi domenica 13 ottobre si trovava sulla vetta del Monte Legnone a Colico (Lecco) per un'escursione in montagna. A chiamare i soccorsi è stato il fratello, ora sotto shock.

È precipitata nel vuoto davanti agli occhi del fratello Francesca Rossi, 45enne nel pomeriggio di oggi domenica 13 ottobre si trovava sulla vetta del Monte Legnone a Colico (Lecco) per un'escursione in montagna. La donna stava percorrendo in discesa il sentiero sul versante occidentale verso Pagnona quando, per cause ancora da chiarire, in un punto impegnativo e molto esposto nei pressi del bivacco Silvestri è caduta, precipitando in un canalone.

A chiamare tempestivamente i soccorsi è stato proprio il compagno di cordata, che ha assistito alla scena senza poter intervenire. Ma il terribile volo di 200 metri, nonostante l'intervento immediato dell’elicottero del 118 e degli uomini del Soccorso alpino, non ha lasciato purtroppo scampo alla 45enne, morta sul colpo a seguito del forte impatto con le rocce: letali sono state le lesioni agli organi vitali e alla testa. I soccorritori, con qualche difficoltà, hanno così provveduto a recuperare la salma e trasferire il feretro all'ospedale Manzoni di Lecco. Il fratello che era con lei, sotto shock, è stato invece riaccompagnato a valle.

Francesca Rossi, da tempo residente a Milano, era originaria proprio della zona e per la precisione del paese valtellinese di Tirano, in provincia di Sondrio. Lascia un marito e due bambini piccoli.