Chi era Federico Gerardo Rocabado, l'operaio precipitato dal tetto di un capannone Incidente sul lavoro a Pozzuolo Martesana (Milano): un operaio di 54 anni è precipitato dal tetto di un capannone ed è morto sul colpo. La vittima si chiamava Federico Gerardo Rocabado e aveva 54 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, venerdì 15 novembre, si è verificato un incidente sul lavoro a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Poco dopo le 8, un operaio è precipitato dal tetto di un capannone della Dhl. Purtroppo è morto sul colpo. La vittima si chiamava Federico Gerardo Rocabado, aveva 54 anni ed era originario dell'Argentina. Viveva a Medolago, comune che si trova in provincia di Bergamo.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, avrebbe ceduto il tetto vicino a un lucernario dove il 54enne stava rifacendo l'isolamento. I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: avrebbe riportato un trauma cranico che non gli avrebbe lasciato scampo.

Rocabado era dipendente della Fratelli Rodriguez di Curno: si tratta di una ditta specializzata nella sistemazione di coperture. Sul caso indagano i carabinieri di Pioltello che hanno svolto tutti i rilievi del caso insieme ai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. Si sta cercando di ricostruire la dinamica, ma soprattutto accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.

"È il 35esimo morto in provincia da gennaio. In questo incidente si ripete un copione drammatico: una ditta esterna, la manutenzione, la caduta dall'alto. Parlare di fatalità o di responsabilità non spiega la statistica drammatica", ha affermato Vincenzo Greco, il segretario del sindacato Cgil di Milano con delega a salute e sicurezza. L'azienda Dhl ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.