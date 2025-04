Chi era Fabio Zuccoli, il 51enne travolto e ucciso da un treno mentre attraversava in bici un passaggio a livello

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Si chiamava Fabio Zuccoli, il 51enne che ieri mattina, lunedì 31 marzo, è stato travolto da un treno mentre attraversava con la bicicletta un passaggio a livello della stazione di Vedano Olona, in provincia di Varese. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe perso la vita per una distrazione.

Zuccoli non era residente a Vedano, ma ci abitava da quando si era separato ospitato dai genitori. Proprio alla stazione di Vedano si è verificato l'investimento che è avvenuto attorno alle ore 8:30 di ieri. Stando alle prime ricostruzioni disponibili, sembra che l'uomo stesse attraversando i binari con la sua bici quando sarebbe stato colpito dal treno partito alle 7:38 da Laveno Mombello Lago e diretto a Milano Cadorna.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I sanitari, arrivati a bordo di un'ambulanza e un'automedica in piazza Trento e Trieste, non avrebbero, però, potuto far altro che constatare il decesso del 51enne, morto sul colpo e per il quale non c'era più nulla che potessero fare.

Successivamente, sul luogo dell'incidente sarebbero arrivati anche la Polizia Ferroviaria del comparto di Milano, i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri di Varese, che avrebbero effettuato i primi rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi far chiarezza sull'accaduto.