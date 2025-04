video suggerito

Ragazza di 17 anni travolta e uccisa da un treno a Milano: stava giocando con il monopattino lungo i binari Dalle prime ricostruzioni pare che la 17enne uccisa e investita da un treno la sera di venerdì 25 aprile avesse preso in prestito il monopattino di un parente e lo stesso provando sulla banchina lungo i binari. Si sarebbe anche infilata in un cantiere della stazione poco prima di essere travolta.

Immagine di repertorio

Dalle prime informazioni raccolte sembra che stesse giocando con un monopattino lungo i binari la 17enne che venerdì sera, attorno alle 22:00, è stata investita da un treno a Milano, nella stazione di Greco – Pirelli.

La sera dell'incidente, il 25 aprile, la ragazza stava aspettando il treno per tornare a casa, verso Stradera, insieme ad alcuni parenti. Con lei, al binario 2, erano presenti il cugino di 41 anni e il figlio 12enne di lui. É proprio da quest'ultimo che la 17enne avrebbe preso in prestito il monopattino e provandolo avrebbe percorso qualche metro sulla banchina lungo i binari, fino ad arrivare ad un'area dove erano in corso alcuni lavori. La ragazza sarebbe entrata nel cantiere con il monopattino e avrebbe proseguito fino all'arrivo del treno, il regionale 25081.

Allarmato dall'arrivo del mezzo e dall'assenza della cugina, il 41enne ha cominciato a cercarla e l'ha trovata più avanti a terra priva di sensi ma ancora viva. La ragazza è stata portata all'ospedale di Monza con una grave ferita alla testa, ma non è sopravvissuta.

Il macchinista del treno che ha colpito la ragazza ha raccontato di averla vista mentre dal binario cercava di risalire sulla banchina con un monopattino. L'uomo dice di aver tirato il freno di emergenza e suonato la tromba ma non di non essere riuscito ad evitarla. Gli investigatori stanno ora cercando di capire se la ragazza sia scivolata e se non si sia accorta dell'arrivo del treno perché, magari, indossava un paio di cuffiette.